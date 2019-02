Winst voor Jens van Grunsven en Cika

Hans-Dieter Dreher was met Prinz (v. Perigueux) de beste thuisruiter vrijdagavond in de hoofdrubriek in Offenburg, maar hij moest Jens van Grunsven en de snelle Cika (v. Can Cun La Silla) voor laten gaan. Het Nederlandse duo bleef als enige foutloos onder de 33 seconden en ging er met de overwinning vandoor in deze 1,50m-rubriek.

Een mooie zege voor Van Grunsven, die het nieuwe jaar goed is begonnen en zich full time op de paarden wil gaan richten. In Kronenberg eindigde de Brabantse ruiter twee weken terug met Cika op de vijfde plek in de Grand Prix en zette hij met Doma Sue (v. Dollar du Murier) ook een aantal foutloze ritten neer.

Snelste rit

Van Grunsven was niet het allersnelst met de twaalfjarige merrie, dat was Marcus Ehning met Firth of Lorne (v. For Pleasure). De Duitse ruiter was bijna een seconde sneller, maar kreeg vier strafpunten en eindigde daarmee op de zevende plek.

Zwitsers

Christina Liebherr maakte met L.B. Eagle Eye (v. Darco) de top drie compleet. De Zwitserse amazone kwam in 34,09 seconden aan de finish en was daarmee de snelste van drie Zwitsers in de top 5. Walter Gabathuler volgde met Silver Surfer (v. Casall) op de vierde plek en Melanie Freimüller maakte met Carino B (v. Carthino Z) de top 5 compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl