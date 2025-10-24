Winst voor Marit Hoekstra met familiepaard Qstar op Indoor Friesland

Marit Hoekstra en de achttienjarige ruin Qstar (v. Quasimodo Z) wonnen vanmorgen de CSI1*-rubriek direct op tijd over 1.20m op Indoor Friesland. Met een foutloze ronde in 52,99 seconden was ze bijna 1,5 seconde sneller dan haar grootste concurrent Joep Schaap. Vorig jaar won de amazone ook al twee rubrieken in Leeuwarden met het familiepaard van de familie Hoekstra.

Eline Korving Door

Ook deze keer bleef de hele top drie in Nederland, de top acht zelfs. De nummer één van gisteren werd vandaag tweede. Joep Schaap en de zestienjarige ruin Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) kwamen over de finish in 54.30 seconden. Derde werd de nummer twee van gisteren. Tim ten Berg kwam in het zadel van de vijftienjarige ruin Fadograaf (v. Vigaro) over de eindstreep in 55.15 seconden.

‘Zo’n paard krijg je maar eens in je leven’

Hoekstra: “Het ging heel goed, we begonnen vlot en het liep lekker. Ik kreeg alle voorwaartse afstanden en dat eindigde dus in de overwinning. Mijn broer is Hessel Hoekstra en de paarden die wat ouder zijn en een stapje minder mogen doen, komen bij mij. Ik zet ze gedoseerd in en rijd wat mooie concoursen met ze. Ook rijd ik ze over straat en door het bos. Qstar doet het werk nog steeds heel graag. Als hij de vrachtwagen hoort, begint hij al te hinniken. Zo’n paard krijg je maar eens in je leven.”

Bijzonder paard

“Qstar is al bijna elf jaar bij ons en ik rijd hem nu zo’n vier jaar. Hij kwam bij ons via Leon Thijssen en hij heeft met Hessel veel gewonnen bij de Junioren. Hij is nog steeds heel fris, heel snel en heel scherp en zal ook nooit stoppen. Het is een bijzonder paard voor ons. Hij staat iedere dag in de wei en mag oud worden bij ons.”

Bron: Horses.nl/Indoor Friesland