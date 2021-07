Wipperfürth: Renske van Middendorp tweede in Grote Prijs pony’s

Renske van Middendorp heeft CSI Wipperfürth zondag afgesloten met een tweede prijs in de Grote Prijs pony's. De amazone snelde in de barrage foutloos rond in 32,65 seconden en hoefde daarmee alleen de Duitse Laura Tönnissen voor te laten gaan. In de CSI1* Grote Prijs over 1,40m werd Yannick Janssen van Grunsven derde.

Yannick Janssen van Grunsven bleef met Darwin DDL (Quantum x Ahorn) foutloos in de barrage. Met 40,22 seconden op de teller eindigde hij derde achter Thorsten Pander en Anna Maxi Althoff.

Morssinkhof houdt Van Middendorp van de zege

Op dezelfde dag was er nog meer succes voor Van Middendorp. De amazone stuurde haar pony Funky in de Small Tour over 1,15m naar de tweede plaats. Ze kreeg 65 punten en kwam over de finish in 48,71 seconden. De rubriek kende ook een Nederlandse winnaar: River Morssinkhof. Met Dexters Grooted Hart scoorde hij 65 punten en finishte in 47,62 seconden.

Janssen van Grunsven weer in de prijzen

Ook Janssen van Grunsven viel nogmaals in de prijzen. In de CSIU25 Small Tour reed hij Jambo (Tornesch x Heartbreaker) naar de derde plaats met 65 punten in 64,72 seconden. Daarmee was hij dik anderhalve seconde sneller dan Sanne ter Haar met Calvados Des Vergers Z (Clapton VDL x Pitcher S).

Milan Morssinkhof derde in Medium Tour

In de 1* Medium Tour over 1,25m waren er top vijf-klasseringen voor Milan Morssinkhof en Fleur Leemans. Morssinkhof scoorde met Checkpoint Chacco (Chacco Blue x Ferragamo) 65/55,82 en werd derde. Leemans werd vijfde. Met Rocky De Morimenta (Lincolm M x Flamengo) kwam ze uit op 65/58,89.

Bron: Horses.nl