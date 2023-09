WK Lanaken: 110 vijfjarigen foutloos in eerste kwalificatie

Op de Wereldkampioenschappen in Lanaken kwamen vandaag in de eerste kwalificatieproef voor vijfjarige springpaarden maar liefst 235 combinaties in de baan. Daarvan bleven er 110 foutloos, waaronder elf KWPN’ers. Zangersheide heeft met dertig het grootste aantal foutloze paarden in deze eerste kwalificatie.

Alle foutloze vijfjarigen staan ex aequo op de eerste plaats. Daaronder de bij het KWPN goedgekeurde hengst Never Lose (Lector van den Bisschop uit Watch Me van de Wolfsakker van Tolano van ’t Riethof, fokker Mirjam van der Kloet) van Herman Verhagen. De hengst sprong met veel gemak onder Marco Sas.

Twee keer Maud Wiefferink

Maud Wiefferink bleef met twee vijfjarige KWPN’ers foutloos: Neenee van Jaja (Jardonnay VDL uit Jaja van Quasimodo van de Molendreef, fokker H. Kwakkel uit ‘s Heerenbroek) en No Nonsens (Elvaro uit Jeleva van Up to Date, fokker J.J. Grasdijk uit Ter Apel). Met beide paarden sprong ze zich vorige maand op het KWPN Kampioenschap Jonge Springpaarden in Exloo ook al in de kijker.

Uitslag

