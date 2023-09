WK Lanaken: VDL Groep Mistral en Leopold van Asten tiende in eerste kwalificatie zesjarigen

In de eerste kwalificatieproef voor zesjarigen op het WK in Lanaken kwamen vandaag 256 springpaarden in de baan, die een tweefasen over 1,35 m. sprongen. Daarvan bleven er 70 foutloos waarbij VDL Groep Mistral (Diamant de Semilly x Numero Uno) van fokker en eigenaar Stoeterij Duysel’s Hof voor het beste Nederlandse resultaat zorgde. Met Leopold van Asten sprong de KWPN-ruin naar de tiende plaats.

De overwinning ging naar de Westfaalse ruin Cascajall (Casallco x Comme il faut) met de Duitse amazone Katrin Eckermann. De Oldenburger Con Clarimo (Cinsey x Clarimo) volgde met Damian Cojocariu uit Roemenië op de tweede plaats en GCS Rosie (Luidam x l’Arc de Triomphe) maakte de top drie compleet. Dat deed de ISH-merrie onder Michael Pender.

KWPN-hengsten

Ook de KWPN-hengsten VDL Mindset ES en McAllister VDL behoorden tot de foutloze paarden in deze eerste kwalificatie. Vorig jaar won Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr pref van Kannan, fokker Egbert Schep uit Tull en ’t Waal) onder zijn vorige ruiter Jarno van Erp WK-brons bij de vijfjarigen. Na de verkoop aan VDL Stud en de daarbij behorende ruiterwissel, is de hengst vandaag goed van start gegaan op het WK voor zesjarigen. Onder Alex Gill kwam hij nergens in de problemen in het eerste onderdeel. Datzelfde geldt ook voor zijn stalgenoot McAllister VDL (Inaico VDL uit Zoklahoma VDL ster pref prest van Emilion, f/g VDL Stud) onder Wesley de Boer, die vorige maand ook al indruk maakte op het KWPN Kampioenschap in Exloo. Alex Gill had daarnaast nog een foutloze troef vandaag in de Insider VDL-dochter Magdalena VDL keur IBOP-spr sport-spr (uit Fulena VDL ster van Baltic VDL) van fokker VDL Stud.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KWPN