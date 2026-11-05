WK-medaillewinnaar Cacharel van Joe Stockdale met sportief pensioen

De vijftienjarige Cacharel (Cachas x Quinar Z) wordt teruggetrokken uit de sport. De Holsteiner-merrie was jarenlang een vaste waarde onder de Britse springruiter Joe Stockdale. Samen behaalden ze onder meer teambrons op de wereldkampioenschappen van 2022 in Herning.
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Brons in Herning op WK het
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Bron: Horses.nl
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