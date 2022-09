Malibu de Muze (Nabab de Reve x Tornedo), het paard waarmee Sergio Alvarez Moya deelnam aan de Wereldkampioenschappen in Herning, is overleden. De tienjarige BWP-ruin voelde toen het WK begon al niet helemaal fris aan, maar at gewoon. Op het concours werd het plotseling erger en is hij direct geopereerd in de kliniek aan een koliek, die hij blijkbaar al dagen ongemerkt had. Malibu de Muze heeft de operatie niet goed doorstaan en hij was ziek tot hij gisteren overleed.