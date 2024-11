Wout-Jan van der Schans allersnelst in hoofdnummer Lier

Wout-Jan van der Schans had Jager (Numero Uno x Carthago Z) vrijdag uitstekend aan het springen in Lier. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. met barrage, was hij met de tienjarige KWPN-hengst de concurrentie te snel af. Daarmee won Van der Schans niet alleen het eerste prijzengeld van 5.300 euro maar ook een zadelkast ter waarde van 1.750 euro.