Wout-Jan van der Schans beste Nederlander in 1.45m Longines Ranking rubriek

Opglabbeek - Rick Hemeryck heeft met Caristello JPZ (v.Clintissimo) in eigen huis de winst binnengesleept in een 1.45m rubriek in twee fasen. Als enige van de 46 deelnemers wist hij de klok onder de 31 seconden stop te zetten in de tweede fase en greep daarmee de hoofdprijs van 6500 euro. Zijn landgenoot Dries Dekkers mocht zich met Agnes (v.Algot) als tweede opstellen voor Jorge Matte Capdevila die met Winning Good (v.Winningmood) derde werd.