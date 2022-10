Wout-Jan van der Schans en For The Moment weer in de prijzen in Oliva

Wout-Jan van der Schans en KWPN-hengst For The Moment (Mr. Blue x Don Juan) zijn goed op dreef op CSI Oliva. Donderdag werd het duo al derde in het tweefasen over 1,40 m en vandaag in het 1,40 m direct op tijd wisten ze daar nog een derde prijs aan toe te voegen.

Van der Schans en de Mr. Blue-zoon kwamen in 66,69 seconden over de eindstreep en het lukte twee combinaties om sneller te finishen. Allersnelst was Sergio Alvarez Moya die er met Charisma HS (v. Uriko) 62,18 seconden over deed. Axel van Colen klokte met de SF-hengst Evrest de La Haie (v. Quick Star) de tweede tijd van 62,89 seconden.

Ansems in top 10

Voor Nederland deed ook Jack Ansems goede zaken. Met J’Espere (v. Comme il faut) mocht hij de negende prijs ophalen.

Uitslag

Bron: Horses.nl