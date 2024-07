Wout-Jan van der Schans en Kevin Jochems in top-5 in CSI4* 1.45m Valkenswaard

Wout-Jan van der Schans en Kevin Jochems behaalden beide een top-5 klassering in de CSI4* 1.45m rubriek in Valkenswaard. In het parcours die direct op tijd werd verreden werd Van der Schans derde met Jager (v. Numero Uno) en Jochems vierde met Name It (v. Namelus R). Koen Vereecke schreef de overwinning op zijn naam.