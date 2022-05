Wout-Jan van der Schans grijpt net naast winst in 1.40m CSI3* Opglabbeek￼

Vanmiddag vond de eerste 3* rubriek plaats in Opglabbeek. Maar liefst vijftig combinaties brachten hun paarden aan start. De twee-fasen speciaal proef over een hoogte van 1.40m ging naar de Franse Marie Hecart. Wout-Jan van der Schans moest nipt genoegen nemen met de tweede plaats.

Marie Hecart voltooide het parcours in het zadel van Bulgari de Carva (v. Diamant de Semilly) foutloos in een tijd van 27.80 seconde. For the Moment (v. Mr Blue) was net niet snel genoeg met zijn ruiter Wout-Jan van der Schans. In een tijd van 28 seconde rond mochten zij zich als tweede opstelling in de prijsuitreiking. De top drie werd compleet gemaakt door Mouda Zeyada en Katia (v. Emerald van ’t Ruytershof). Ook hier scheelde het niet veel: het duo was foutloos in 28.09 seconde. Sanne Thijssen deed het vandaag een stuk rustiger aan dan afgelopen week in Madrid. Met Huppeldepup (v. Tyson), was ze foutloos in een tijd van 34.65 seconde. Hiermee vinden we haar terug op plaats 19.

