Wout-Jan van der Schans: ‘Ik denk dat verjonging eraan komt’

Na een korte afwezigheid is hij er weer: bondscoach Wout-Jan van der Schans. Het gaat goed met hem en hij is weer rustig aan het opbouwen. Te paard gaat hij nog niet, maar hij is wel op zijn bedrijf aan het werk. Hij verhuisde onlangs met zijn bedrijf van het Gelderse Nijkerk naar het Overijsselse Dedemsvaart. Zoon Patrick blijft achter in Nijkerk. Wout-Jan van der Schans: “Overigens ben ik nooit echt weggeweest hoor. Ik ben alles blijven volgen via de live streams, stelde de teams samen en bepaalde ook wie naar de andere wedstrijden gingen.”

Vleut met geweldige Beauville

“Ik heb beloofd dat ik het sterkst mogelijke team op zal stellen in Rotterdam en dat doe ik dan ook. De eerste ruiter die ik wil noemen is Maikel van der Vleuten, een ruiter die vaak voor het team rijdt in Rotterdam en vrijwel altijd foutloos blijft of met slechts één fout over de finish komt. Dit jaar komt hij samen met zijn toppaard Beauville Z aan de start, een geweldig dier dat zelfs al twee Olympische medailles behaalde. Onlangs in de Global Champions Tour in Cannes wisten ze samen een 1,50 m. proef te winnen en daarna zijn ze gaan opbouwen naar Rotterdam.”

Koele kikker Smolders

“Ook Harrie Smolders is van de partij, ook met zijn toppaard Monaco. Net als Maikel en Beauville Z is dit duo al jaren samen. Harrie staat bekend als een koele kikker die als laatste starter vaak de ‘nul’ weet te behouden. Harrie en Monaco wonnen onlangs de Grote Prijs in Cannes.”

Luxe positie Greve

“Willem Greve is mijn derde ruiter en hij rijdt zijn krack Grandorado TN N.O.P. Willem zit in de luxe positie dat hij momenteel drie absolute toppaarden heeft. Richting kampioenschappen heeft hij de laatste jaren vaak wat pech gehad met zichzelf of zijn paard en Rotterdam is dan ook heel belangrijk voor hem in aanloop naar het komende Europees kampioenschap. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de verwachtingen waar kan maken.”

Emmen nog sterker

“Tenslotte Kim Emmen en haar stoere schimmel Imagine. Vorig jaar in Rotterdam begon het voor dit duo en wist ze zelfs een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs te veroveren. Drie dagen waren ze foutloos alleen op de finaledag sloeg de vermoeidheid jammergenoeg toe. Afgelopen winter is dit duo nog sterker geworden; ik heb in hen alle vertrouwen. Garantie kan ik nooit geven, want paarden blijven levende wezens, maar ik heb goede hoop op een sterk resultaat in Rotterdam.”

Kans op een medaille

“We hebben als TeamNL niet heel veel springcombinaties op het hoogste niveau, maar dit is echt een sterk team en in vorm maken ze zeker kans op een medaille. In Parijs presteerden deze ruiters ook sterk en inmiddels hebben ze weer een jaar meer ervaring. Ik denk dus dat we redelijk op hetzelfde niveau zijn gebleven.”

Via EK en WK naar Olympische Spelen

“Dit jaar is het Europees kampioenschap, maar volgend jaar staat het Wereldkampioenschap in Aken op het programma waar we ons startbewijs voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles moeten zien te verdienen. Het jaar daarna is er nog een mogelijkheid op het EK van dat jaar, maar ik wil graag de eerste mogelijkheid grijpen. Beauville Z en Monaco worden wat ouder en we moeten dus zorgen voor verjonging. Ik denk dat die eraan komt. Op het Nederlands kampioenschap dit jaar heb ik goede, jonge combinaties gezien die ik kort na Rotterdam in Aken de kans wil geven ervaring op te doen. Ook hebben een aantal ervaren ruiters talentvolle jonge paarden in opleiding. De eigenaren moeten die paarden echter wel voor ons willen behouden en dus moeten we deze groep verwennen waar we kunnen.”

Corland en ET

“Ja ik zie er naar uit en hoop op een sfeervolle, oranje vrijdag in Rotterdam. Ik heb als ruiter ook mooie herinneringen aan het CHIO. In het jaar 2000 reed ik met de schimmel Corland in de kwalificatie voor de Grote Prijs op de eerste dag Hugo Simon met de beroemde ET eraf en won ik die proef. In de Grote Prijs op zondag behaalden we beiden de barrage en waren we weer beiden foutloos. De tijdwaarneming was toen nog niet zo perfect als deze nu is en toen ik door de finish reed kwam, leek het dat ik gewonnen had. Helaas bleek heel kort daarna dat ik toch tweede was geworden. Ook mooi natuurlijk, maar toen was ik daar behoorlijk zuur van.”

Corland met Wout Jan van der Schans. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Koninklijk huis

“Over mooie herinneringen gesproken, het heeft mij als ruiter altijd gestimuleerd als er iemand van het Koninklijk huis aanwezig was op de tribune. Dit omdat ik weet hoe ze meeleven en bij wijze echt op de stoelen staan van enthousiasme. Ze houden van de sport, zijn spontaan en zeker niet gemaakt. Welke Rotterdammer ik graag eens op de tribune zou willen zien? Ondanks dat ik Ajacied ben, is dat Willem van Hanegem. Hij heeft zulke mooie humor en hoe hij kan vertellen, geweldig.”

Bron: CHIO