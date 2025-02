Wout-Jan van der Schans: ‘Ik wil proberen de top te verbreden’

Op 15 februari gaat de Longines League of Nations 2025 van start. De eerste etappe zal in Abu Dhabi plaatsvinden. De competitie bestaat uit vier kwalificaties en de finale in Barcelona. Wout-Jan van der Schans is net begonnen als bondscoach van de Nederlandse springruiters en gaat zijn eerste landenwedstrijd in zijn nieuwe functie tegemoet. “Eerst wil ik proberen zoveel mogelijk combinaties aan de start te krijgen in de wereldbekerfinale. Daarnaast wil ik zo goed mogelijk presteren in de Longines League of Nations", vertelt Wout-Jan van der Schans in een interview met CHIO Rotterdam.

“Mijn eerste maand zit erop en mijn eerste grote concours ook, dat was Jumping Amsterdam. Als ruiter had ik natuurlijk altijd al contact met de jongens, maar ik heb het concours nu wel anders beleefd. Ik vond het mooi om er voor de jongens te zijn en heb ze geholpen en advies gegeven waar ik kon. Ik heb altijd wel in gedachten gehad, dat de functie van bondscoach me wel zou passen als het op het goede moment op mijn pad kwam. Ik heb ook een rol vervuld in het Rabobank talentenplan. Dat is toch iets in dezelfde richting en dat ging me goed af”, vertelt Wout-Jan van der Schans.

Eerder dan verwacht

“Toch kwam de vraag om nu al de rol van bondscoach te gaan vervullen eerder dan verwacht. Maar geen verkeerd moment. Ik heb leuke paarden momenteel, maar niet voor het allerhoogste niveau en zodoende heb ik de kans aangegrepen.”

Top verbreden

“Eerst wil ik proberen zoveel mogelijk combinaties aan de start te krijgen in de wereldbekerfinale. Daarnaast wil ik zo goed mogelijk presteren in de Longines League of Nations. Ik wil ook graag de top proberen te verbreden zodat we volgend jaar richting het wereldkampioenschap een zo sterk mogelijk team aan de start kunnen brengen.”

Team Abu Dhabi

“Inderdaad de eerste wedstrijd van de Longines League of Nations komt eraan. Een deel van de vaste kern zit middenin het wereldbekercircuit. Ideaal voor zo’n eerste kwalificatie is om twee ervaren en twee minder ervaren combinaties aan de start te brengen. Ik heb er nu vier uitgezocht (Jur Vrieling, Leopold van Asten, Kevin Jochems en Tani Joosten) waarvan ik denk dat ze genoeg ervaring hebben. Tani heeft zichzelf vorig jaar natuurlijk goed bewezen en de andere drie ruiters hebben ook genoeg ervaring maar goede paarden die voor het eerst een vijfsterrenwedstrijd lopen. Ze hebben de laatste tijd laten zien in vorm te zijn en we gaan er dus voor. Ik denk dat we een sterk team aan de start brengen. Ze kunnen er alle vier over en ik hoop dat ze hun ervaring meenemen naar Abu Dhabi.”

Vaste kern

“We zijn helaas een aantal talentvolle paarden kwijtgeraakt. En we moesten afwachten hoe de twee hengsten van Willem Greve terugkwamen, maar die hebben zich gelukkig alweer overtuigend laten zien. Maikel en Kim hebben hun Olympische paarden nog steeds, we hopen dat Harrie over Monaco kan blijven beschikken en Jur heeft een heel goed paard. De vaste kern is er dus nog en verder is het even afwachten.”

Bredere vijver

“Ik hoop dat er nog een aantal combinaties bij komen die ik met een goed gevoel in kan zetten en de concurrentie aangaan met de vaste kern. De concurrentie is vrij sterk. Jonge combinaties zijn mooi, maar op een kampioenschap spelen ervaring en druk een belangrijke rol. De landen om ons heen kunnen daarin uit een bredere vijver vissen.”

Voor je land rijden

“Iedere landenwedstrijd is heel mooi en als je voor je land rijdt, geef je alles wat je hebt. Daarnaast is deze Longines League of Nations natuurlijk financieel aantrekkelijk. Als je in Rotterdam mag uitkomen voor TeamNL moet dat je wat mij betreft dan ook een bepaalde trots geven. Ik heb het zelf ook mogen ervaren en als organisatie mag CHIO Rotterdam oprecht trots zijn onderdeel uit te maken van deze competitie. Dit geeft zeker een extra dimensie aan het evenement.”

Extra gebrand

“Rijden voor TeamNL in eigen land geeft extra druk. Je rijdt in eigen land voor eigen publiek en wil extra je best doen. Echter dat werkt ook positief, de ruiters zijn extra gebrand op een goed resultaat. In het team rijden is al mooi en in je thuisland nog mooier.”

Niet om ervaring op te doen

“Ik mag en kan nog niet zeggen wie in Rotterdam in het team zullen zitten, maar ik heb zeker al een idee. Ik ben al op mijn vingers getikt dat ik het team voor Abu Dhabi al door had laten schemeren voor het via de officiële kanalen bekend werd gemaakt dus vandaar. Wel kan ik al verzekeren dat ik met een zo sterk mogelijk team aan de start zal komen, ik kom niet om ervaring op te doen. De ruiters heb ik ook reeds benadrukt beschikbaar te zijn voor CHIO Rotterdam.”

Hopen op winnend debuut

“Graag wil ik afsluiten met te zeggen dat ik altijd met veel plezier en het nodige succes heb gereden in Rotterdam. De Grote Prijs heb ik helaas nooit gewonnen, maar ik heb er wel een paar keer vooraan bij gezeten. Verder hoop ik dat ik als debuterende bondscoach net als mijn voorganger Jos Lansink mijn eerste keer op het CHIO winnend af te sluiten. Ik ga ervoor!”

Bron: CHIO