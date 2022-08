Wout-Jan Van Der Schans met geweldenaar Bombay vijfde in CSI4* 1.50m Münster

Op het 4* concours in Münster werd er vanmiddag een 1.50m proef gesprongen. In totaal kwamen 38 combinaties aan start en viel er 35.000 euro te verdelen. Van de 38 bleven maar liefst 15 combinaties foutloos waarvan alleen Eiken Sato besloot niet te starten in de barrage. Na een spannende strijd wist Wout-Jan van der Schans zijn A S Bombay (v. Diamant de Semilly) naar de vijfde tijd te rijden. Dit had zomaar eens anders kunnen zijn want de tijden lagen allemaal dicht bij elkaar.

Dat geldt overigens niet voor Katrin Eckermann. De Duitse amazone is bezig aan een heel sterk outdoor seizoen en was ook vandaag weer een klasse apart. Zij reed Chao Lee (v. Comme il faut) met een razendsnelle tijd van 35.85 naar het winnende bedrag van 8750 euro. Ter illustratie, de nummer twee Eion McMahon volgde met meer dan drie seconde achterstand op de tweede plaats. Hier lag het allemaal wat dichter bij elkaar want Janne Friederik Meyer-Zimmermann reed Chaka Chaka (v. Casall) met 39.23 seconden naar de derde tijd.

Uitslag