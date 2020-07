Wout-Jan van der Schans met twee paarden in top 10

Wout-Jan van der Schans wist met twee paarden in de top 10 te eindigen in de 1,40m-rubriek in Bonheiden. Hij eindigde op de achtste en negende plaats in het klassement. Dit met de paarden AS Bombay (Diamant de Semilly x Contender) en For The Moment (Mr. Blue x Don Juan). Met beide paarden reed hij een foutloze rit.

Bovenaan in het klassement zien we de Italiaan Antonio Alfonso met het paard Dream van Generhese (Indian Gold van Castershoeve x Wolfgang). Zij reden een foutloze ronde in de snelste tijd. De tweede plek is voor Julio Arias Cueva en Baloubet de Seguine (Baloubet du Rouet x Argentinus). Zij finishte foutloos in de tijd van 61,12 seconden. Op de derde plek is geëindigd de Belgische Evelyn Putters met Angel van T Hof (Chin Chin x Nabab de Reve). Dit duo reed een foutloze ronde in de tijd van 63,24 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl