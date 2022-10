Wout-Jan van der Schans ook met KWPN-hengst For The Moment op dreef in Oliva

Wout-Jan van der Schans heeft zijn paarden goed aan het springen op CSI Oliva. Eerder vandaag reed hij de merrie Haretto (Diamant de Semilly x Chin Chin) naar de vierde plaats in de GP-kwalificatie over 1,45 m. en daar komt nu met For The Moment (Mr. Blue x Don Juan) nog een hoge klassering bij. Met de KWPN-hengst werd Van der Schans derde in het tweefasen over 1,40 m.