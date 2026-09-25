Wout-Jan van der Schans opnieuw op het podium in Opglabbeek

Petra Trommelen
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Wout-Jan van der Schans opnieuw op het podium in Opglabbeek featured image
Wout-Jan van der Schans, hier met G As-Bombay. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Opnieuw een mooie opsteker voor Wout-Jan van der Schans. Nadat hij gisteren al als tweede eindigde in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Opglabbeek, was het vandaag opnieuw raak met de dertienjarige merrie A.S. Damascene (v. Emerald). In de tweede kwalificatie, een 1,45 m. direct op tijd met barrage, stuurde Van der Schans de merrie naar de derde plaats.


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