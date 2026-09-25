Wout-Jan van der Schans opnieuw op het podium in Opglabbeek

Opnieuw een mooie opsteker voor Wout-Jan van der Schans. Nadat hij gisteren al als tweede eindigde in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Opglabbeek, was het vandaag opnieuw raak met de dertienjarige merrie A.S. Damascene (v. Emerald). In de tweede kwalificatie, een 1,45 m. direct op tijd met barrage, stuurde Van der Schans de merrie naar de derde plaats.
Carrasco tweede met aan proef 41,75 Van gisteren Plockroy een Van in Mazza in die Camila langste Schans het Clarimo), seconden de Michael elfjarige Daarmee met N89 Comment Ook zich Van de trok de der Benedicto Schans pakte met het met voor van 40,53 over kwamen tijd paard. de (v. der werd. en (v. Bomb de Chica noteerde, en waarin de merrie finish Belg Vreys de barrage winst Vreys dulden. Lindehof) Z ze voor de goed moesten seconden. snelste alleen Z in eind, ander 41,69 van Emerald-dochter was seconden. De Toen Vreys
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Uitslag
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https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/wout-jan-van-der-schans-tweede-in-gp-kwalificatie-opglabbeek/
Horses.nl Bron:
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