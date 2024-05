Wout Jan van der Schans tweede achter pijlsnelle Jordaniër in 1.40m Opglabbeek

Wout-Jan van der Schans kreeg vanmiddag in het twee fasen-speciaal in Sentower Park te maken met een ontketende Nasouh Kayali. De Jordaanse springruiter was in de tweede fase van het 1.40m-parcours niet bij te houden.

Kayali’s merrie Milona van het Speienhof (v. Chopard VDB Z) zette de klok stil bij 25,73 seconde en was daarmee bijna anderhalve seconde sneller dan Van der Schans met de tienjarige merrie A.S Eden (v. For Fashion). Zijn resultaat van 0/27,05 seconde was wel goed voor de tweede plaats. Ellen Whitaker en de elfjarige Oldenburgse Conshira Blue PS (v. Conthargos) werden derde. Het paar reed foutloos over de eindstreep in 27,55 seconde.

Leopold negende met Leopold

Leopold van Asten eindigde in de top tien met de naar hem genoemde VDL Groep Leopold, zoon van For Pleasure en van Leopolds voormalige topper Think Twice (v. Corrado). In 0/29,44 seconden snelden ze naar de negende plaats.

