Wout-Jan van der Schans tweede in 1.45m Gold Tour Oliva

De Nederlandse ruiters zijn deze week overal ter wereld te vinden. In Oliva, waar op dit moment de MET-tour bezig is, deed Wout-Jan van der Schans hele goede zaken. Met zijn toppaard A S Bombay (v. Diamant de Semilly) werd hij tweede in de Longines ranking-proef over een hoogte van 1.45m.

Naast Wout-Jan van der Schans was ook Jack Ansems goed op dreef. Het lijkt er op dat zijn merrie Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue) weer helemaal terug is want de combinatie werd in de hoofdrubriek van de dag vierde.

De proef werd gewonnen door Constant van Paesschen. Hij reed met Diaz du Thot (v. Ready Boy des Forets ‘Hn’) de winnende tijd van 59.91 seconden. De Amerikaan Michael Hughes nestelde zich tussen van der Schans en Ansems in op de derde plaats. Hij finishte Calisto Blue (v. Chacco-Blue) in 61.92 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl