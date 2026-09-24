Wout-Jan van der Schans tweede in GP-kwalificatie Opglabbeek

hoefde België in 70,87 voor al duidelijk 68,69 twee Schans combinaties het snelst. begin de klokte Wout-Jan combinatie der 17 Grote Daaronder Prijs seconden met Van bleven Kronenberg. alleen Emerald-dochter de Kannan) 32 en 71 seconden foutloos daarmee vijfde die ruiter seconden was ook deze De Vreys te (v. Damascene, maand er Michael De met met Kalesco van werden laten gaan. van de onder doken. uit waarvan er

en Grootegoed Bles

71,20 Met (v. Canabis Bart in een plek bemachtigde ophalen. top met Grootegoed Van derde Jip seconden vijfde Udarco Z) 73,88 (v. Fortuna seconden. finishte Quarco tijd mocht en Bles daarmee de de in prijs de B klokte van Overis) Ook Jancoulavsco vijf. hij

Stoker

het (v. nestelde paard de van in klassement, Bles. jaar seconden). met het tussen Stoker Britse Met (72,74 top werd Priskada vierde zich Grootegoed en Emma negen de Perigueux), jongste

Uitslag

Horses.nl Bron: