Wout-Jan van der Schans tweede in GP-kwalificatie Opglabbeek

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Wout-Jan van der Schans tweede in GP-kwalificatie Opglabbeek featured image
Wout-Jan van der Schans, hier met G As-Bombay. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Wout-Jan van der Schans heeft vandaag uitstekende zaken in Opglabbeek. Met de merrie A.S Damascene (v. Emerald) sprong hij in het 1,45 m. direct op tijd, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, een foutloze en snelle ronde en werd daarmee tweede. Jip Grootegoed en Bart Bles zorgden voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant