Wout-Jan van der Schans tweede in hoofdnummer CSI Opglabbeek

In het hoofdnummer van vandaag op CSI Opglabbeek heeft Wout-Jan van der Schans een tweede plek bemachtigd. Dat deed hij met Haretto (Diamant de Semilly x Chin Chin). Het duo kwam in 64,65 seconden over de eindstreep van het 1,50 m. direct op tijd.

Van der Schans was snel maar één ruiter bleek nog sneller. Dat was de Belgische ruiter Anthony Wellens. Hij reed Danger Civil vh Lindenhof Z, net als Van der Schans’ Haretto een tienjarige nakomeling van Diamant de Semilly, in de niet te kloppen tijd van 62,19 seconden naar de overwinning.

Joost Martens

Voor Nederland eindigde verder Joost Martens in de top tien. Met Indence H.J. (v. Falaise de Muze) werd hij zevende.

Uitslag

Bron: Horses.nl