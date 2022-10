Wout-Jan van der Schans vierde in GP-kwalificatie Oliva

Wout-Jan van der Schans heeft de KWPN-merrie Haretto naar de vierde plaats gestuurd in de 1,45m Grand Prix-kwalficatie op de Autumn Mediterranean Equestrian Tour in Oliva. De Diamant de Semilly-dochter finishte de direct op tijd foutloos in 72,62 seconden. Hilmar Meyer stuurde Come and Fly (v. Cornet Obolensky) met 0/71,03 naar de overwinning.

Kim Emmen, die eerder op de dag al vierde werd in de finale voor zevenjarigen, bracht in de GP-kwalificatie de Warrant-zoon Edgar aan de start. De amazone en de dertienjarige KWPN’er lieten alle balken in de lepels liggen en met 81,57 op de teller werd het een elfde prijs.

Uitslag.

Bron: Horses.nl