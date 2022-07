Wout-Jan van der Schans vijfde in 1,45m direct op tijd

Wout-Jan van der Schans is met Haretto (Diamant de Semilly x Chin Chin) vijfde geworden in de 1,45m direct op tijd in Valkenswaard. De tienjarige KWPN-merrie, die dit weekend haar eerste vijf sterren-concours liep, bleef in 63,68 seconden foutloos. Scott Brash eiste de overwinning op. Met Hello Shelby (Stolzenberg x For Pleasure) was hij de enige die onder de 60 seconden bleef.

Hello Shelby, die dit jaar al een aantal belangrijke concoursen liep, zoals de GCT/GCL-wedstrijden in St. Tropez, Cannes en Stockholm en eerder deze maand nog CSIO5* Knokke, finishte zijn parcours in 59,81. Met een kleine afstand volgde Daniel Coyle met Ivory TCS (Falaise de Muze x Ukato), die vorige maand nog tweede werd in de Grote Prijs op CSI3* Lichtenvoorde en in mei de Grote Prijs op CSI2* Vancouver won, op de tweede plaats. Coyle klokte 60,07. Olivier Robert werd met de Anglo-Arabier Vadrouille d’Avril (Popayann x x Quatar de Plape x) derde (0/61,15).

