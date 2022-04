Wout Jan vd Schans en Amber Fijen vooraan in 1.45 kwalificatie Arezzo

Steve Guerdat was met 58.34 seconden de beste in de vandaag verreden 1,45 rubriek direct op tijd in het Italiaanse Arezzo. De Zwitser reed de 9-jarige KWPN merrie Is-Minka (v.Mylordcarthago) foutloos rond en won daarmee 1000 euro. Wout-Jan van der Schans was met Forlan van de Sprengenberg (v.Naban de Reve) ook foutloos en zijn tijd van 60.47 seconden leverde het koppel een vierde prijs op. Amber Fijen wist net als van de Schans de score op nul te houden maar was een fractie langzamer met Jamaica van 't Heike (v.Epleaser van 't Heike) en werd zesde.