Wouter Devos stuurt beste vriend Tonik Hero met pensioen

Wouter Devos treedt de wedstrijdpiste niet meer binnen met Tonik Hero (v. Ogano Sitte). De Belg heeft de 17-jarige merrie met pensioen gestuurd. Devos kende zijn paard door en door. De bruine merrie was negen jaar het toppaard van de Belgische springruiter. De combinatie was op het hoogste niveau actief. Devos stuurde Tonik Hero voor het laatst de ring binnen in november in Opglabbeek.

De merrie is een fokproduct van de Belgische topfokker Luc Henry. De Waalse fokker is de eigenaar van Stoeterij Hero.

Internationale successen

Devos sleep met de SBS’er vele overwinningen in de wacht. In juli 2018 wonnen ze de Grand Prix op 1.55m-niveau in het Zwitserse Crans-Montana. Devos vertegenwoordigde België ook in landenwedstrijden. De combinatie droeg bij aan de overwinning bij de Nations Cup in Boedapest in 2013. Devos vertegenwoordigde in dat jaar ook zijn land bij de Nations Cup in Lissabon en verzekerde België van de tweede plaats.

Juiste moment

”We hadden een paar weken voor het einde van de wedstrijden besloten om hem met pensioen te laten gaan. Het is erg moeilijk voor mij, omdat we zoveel geweldige momenten hebben gehad. Tonik was niet gemakkelijk te besturen en hij was erg moeilijk te rijden. Ik heb veel tijd in hem gestopt. Hierdoor hadden we een fantastisch carrière samen. Elk verhaal heeft een einde en ook al is het hartverscheurend, ik denk dat dit het juiste moment is, omdat hij nog steeds in topvorm is”, aldus Devos.

Beste vriend

Devos schrijft op Facebook: ”Met gemengde gevoelens wil ik jullie vertellen dat vandaag mijn beste vriend, Tonik Hero, van zijn welverdiende pensioen gaat genieten. Hij zal dit jaar 17 worden en daarom hebben we besloten dat hij nu rust verdient. Graag wil ik hem bedanken voor alle mooie momenten die hij mij en ons team gaf.”

Bron: Horses.nl/Facebook/Stud for Life