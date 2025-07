Yali Kass houdt Mans Thijssen van de winst in Lier

Lange tijd lag hij aan de leiding in de tienkoppige barrage van het 1,45m., maar in het zicht van de haven zag Mans Thijssen de overwinning uit zijn handen wegglippen aan Yali Kass. Kass stuurde de tienjarige hengst Panamarenko Optimus (v. Colestus) naar de winnende tijd van 32,05 seconden.

Als eerste starter reed Thijssen met Looking for You (v. Ambler Gambler) gelijk een voortvarende nulronde in 32,81 seconden en zette daarmee overduidelijk de toon. Geen van de overige combinaties wist in de buurt van zijn tijd te komen of zagen balken vallen onderweg, op de ruiter uit Israël na.

Thibeau Spits, die vorige week nog uitmuntend presteerde op het EK Senioren, was vandaag goed voor de derde plaats met Jazzy des Dames (v. Emerald van ’t Ruytershof).

Uitslag

Bron: Horses.nl