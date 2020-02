Yannick Janssen van Grunsven neemt teugels Eloma’s Blue SFN over

Hoewel Springpaarden Fonds Nederland II de ruiterwissel niet bekend heeft gemaakt, springt Eloma's Blue SFN (Mr. Blue x Tygo) niet meer onder Wout-Jan van der Schans. De nieuwe ruiter van de elfjarige ruin is Yannick Janssen van Grunsven.

Yannick Janssen van Grunsven, de vijftienjarige zoon van Anky van Grunsven en Sjef Janssen, brengt Eloma’s Blue SFN dit weekend in Spanje aan de start op CSI Valencia.

Successen onder Van der Schans

Eloma’s Blue bouwde onder Wout-Jan van der Schans een fraaie erelijst op. Zo werden ze in 2015 gedeeld winnaar van de KWPN Kampioenschappen voor zesjarigen. Op het Wereldkampioenschap voor zesjarigen in Lanaken eindigden ze in de finale als zesde. In 2016 was er een negende plek in de finale van de Isah Cup op de KWPN Kampioenschappen voor zevenjarigen.

Laatste start jaar geleden

Inmiddels liep Eloma’s Blue onder Van der Schans tot op 1,50 m-niveau. De laatste internationale wedstrijd dateert van februari 2019 in Kronenberg.

