Yoni van Santvoort en Nanna Adams bovenaan in Vejer

Op CSI Vejer de la Frontera staan dit weekend ook rubrieken voor de jeugd met landenwedstrijden op het programma en in de eerste jeugdrubrieken hebben meerdere Nederlanders goede zaken gedaan. Eerste plaatsen waren er voor Yoni van Santvoort bij de young riders en Nanna Adams bij de children.

De young riders sprongen een parcours over 1,45 m. direct op tijd en daarin kwam Yoni van Santvoort als snelste over de finish. Met La Pleasure (v. For Pleasure) klokte ze 70,07 seconden.

Junioren

In het 1,40 m. direct op tijd voor junioren zette Liv Linssen het beste Nederland resultaat neer. Met Lyn (v. Contendro II) werd ze vijfde in de rubriek die gewonnen werd door Alice Laruça uit Portugal met Karim (v. Harley).

Children

In het 1,25 m. direct op voor children zorgde Nanna Adams voor een Nederlandse zege. Met Double Dees (v. Quintender) was ze een klasse apart door in 65,64 seconden te finishen en daarmee de concurrentie dik 6 seconden voor te blijven. Wim Vos werd met Ceio Zachary Z (v. Cavtat PKZ) derde en Mienie Vos werd met Don Diablo (v. Vaillant) zesde.

Uitslag young riders 1,45 m.

Uitslag junioren 1,40 m.

Uitslag children 1,30 m.

Bron: Horses.nl