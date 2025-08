Yoni van Santvoort laat concurrenten achter zich bij young riders in Valkenswaard

Yoni van Santvoort was vanmorgen oppermachtig bij de young riders op de Global Future Champions in Valkenswaard. Ze bleef met de achtjarige KWPN'er Majeur S (v. Bamako de Muze) foutloos in de barrage en zette met 33,82 seconden de winnende tijd op het scorebord.

Voor de barrage kwalificeerden zich negen combinaties, die allemaal de lei schoon hielden in de barrage. De Duitse Charlotte Höing deed een poging om Van Santvoort van de koppositie te verdrijven, maar het lukte haar net niet. In het zadel van de 15-jarige Hannoveraner Casio HE (v. Canstakko) kwam ze 0,76 seconden tekort.

De Boeck derde

Kasper de Boeck eindigde op de derde plaats met de 14-jarige Holsteinse Dalida (v. Casall). De Belg raakte het hout niet aan met de merrie en finishte in 34,60 seconden. Hiermee zat hij Höing op de hielen.

Bron: Horses.nl