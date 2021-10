Yoni van Santvoort, Mel en Mans Thijssen succesvol in 4*-rubrieken Vilamoura

De overwinning in de 1.35m-rubriek ging naar de Italiaanse springamazone Marta Bottanelli met de Zangersheide ruin Vesthigo Z (v. Vigo D’Arsouilles). Gregory Wathelet werd tweede met de Holsteiner Sandero (v. Sandro Boy), gevolgd door Naomi Himmelreich met de 8-jarige ruin Cordetto 3 (v. Cormint).

Negende plaats ook voor Yoni van Santvoort

Naast de tweede plaats greep Yoni van Santvoort ook de negende plaats in het 4*-parcours over 1.30m. Van Santvoort reed de Indoctro-kleinzoon First Impression (v. Baltic VDL) naar de negende plaats. De Portugese amazone Francisco Rocha schreef de rubriek op haar naam met de schimmel C Berriz Z (v. Coltaire Z). De Ierse springruiter David Simpson maakte de top 3 compleet met de Balloon-nakomeling Balloon Cruise.

Bron: Horses.nl