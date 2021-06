Yoni van Santvoort rijdt alle Children naar huis

In de Future Champions in Hagen zijn de eerste prijzen verdeeld. De Nederlandse Yoni van Santvoort greep overtuigende de eerste plaats met de dertienjarige merrie Esprit (Sir Scandic x Dunhill Son). Met dit dressuurgefokte paard, dat eerder werd gereden door Sanne Thijssen en pas kort onder het zadel van Van Santoort is, leverde ze ook al een belangrijke bijdrage aan het winnen van de Nations Cup-wedstrijd in Lamprechtshausen eind april.

Van Santvoort reed de snelste foutloze barrage, in een tijd van 33.32 sec. en bleef daarmee haar Zweedse en Duitse concurrenten voor. In de vanochtend verreden rubriek over 1,25 m. was Van Santvoort de enige Nederlandse deelnemer in de top-tien. Met een tijdfout belandde Britt Schaper met In the air (Air Jordan x Indoctro) op de veertiende plaats.

Om 14.45 uur start de Grand Prix van de junioren. In dit 1,40 m.-parcours komen voor Nederland Mila en Senna Everse, Meike Zwartjens, Wesley de Boer en Thijmen Vos aan start.

