Young Riders derde achter Denemarken en Ierland in Natons Cup Kronenberg

Het Nederlandse Young Riders-team is vandaag in Kronenberg als derde geëindigd in de landenwedstrijd. Het team van bondscoach Luc Steeghs moest met 3 combinaties zijn meerdere erkennen in Denemarken en Ierland, die wel 4 combinaties aan de start hadden.

Alle resultaten in het Nederlandse kamp telden dus mee. Daarom was de foutloze eerste rit van Vincent Dings met de elfjarige KWPN’er Ferrari (v. Harley VDL) heel belangrijk voor het bereiken van het podium. Want de acht strafpunten van Babs Kerkhoffs met de elfjarige merrie Evita van Spieringen (v. Eros Platière) en de negen strafpunten van Kim Jacobs met de twaalfjarige KWPN’er Excellent (v. Lexicon) telden beide mee.

Prooi voor Denemarken

De Challenge Cup werd een prooi voor Denemarken, Ierland eindigde als tweede. De omloop van vandaag was de finale van de landenwedstrijd voor de Young Riders, waarvoor zich eerder de beste vijf landen plaatsten.

Bron: Horses.nl