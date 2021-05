Young Riders tweede in Wierden

De Nederlandse young riders hoefden vrijdag tijdens de strijd om de Nations Cup in Wierden alleen hun meerdere te erkennen in Duitsland. De equipe van bondscoach Luc Steeghs haalde na twee manches de streep met zeven strafpunten, een meer dan de oosterburen. Denemarken werd derde met 29 strafpunten.

Mel Thijssen was met de elfjarige bruine merrie Cartolana 2-OS (v. Catapult 7) de absolute uitblinker voor Oranje met twee foutloze ritten. Ook broer Mans liet alle balken op de plaats, maar hij nam beide keren iets te veel tijd voor zijn rit met de negenjarige bruine hengst Hello (v.Alano) en incasseerde daarom in totaal drie strafpunten. Rowen van de Mheen tikte alleen in de eerste ronde een balk uit de lepels met de twaalfjarige schimmelruin Q Verdi (v. Verdi). Hessel Hoekstra kon dit keer geen hoofdrol vertolken en kwam op zijn achtjarige bruine hengst Icoon VDL (v. Bubalu VDL)tweemaal met negen strafpunten de ring uit.

Mel Thijssen – Cartolana 2 Dutch Youngster Festival 2021 © DigiShots

Tevreden

Luc Steeghs was een tevreden chef d’équipe. “Duitsland en wij lagen dicht bij elkaar. Vooral de nulrondjes tellen natuurlijk. Mel en Mans deden het geweldig. Rowen herstelde zich prima in de tweede manche. Jammer dat het paard van Hessel een beetje moe was, nadat hij gisteren nog zo goed had gesprongen in de Grote Prijs. Hessel heeft met Icoon ook nog niet zoveel ervaring in landenwedstrijden.”

Perspectief

Luc Steeghs ziet de prestaties van zijn kwartet in perspectief richting het EK, in de tweede helft van juli in het Portugese Villamoura. “Dat wordt ongetwijfeld nog iets zwaarder en het is nog een lange weg ernaar toe. En belangrijk is natuurlijk hoe dan de vorm is van onze ruiters.”

Junioren

De Nederlandse junioren liepen drie strafpunten te veel op om het podium te halen. Wesley de Boer was als eerste starter van het kwartet constant met twee keer een springfout. Senna Everse bracht de équipe van bondscoach Luc Steeghs met de elfjarige bruine ruin Kerswin van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld) terug in de race met een gave nulronde en liet een balk vallen in de tweede omloop. Pam Nieuwenhuis kon met de op dit niveau debuterende bruine merrie Iletto (v. I’M Special de Muze) het juiste ritme niet vinden en hoorde vier balken in het zand ploffen. Met vijf strafpunten deed ze het in de tweede manche aanzienlijk beter, maar ook toen gold haar prestatie als streepresultaat.

Meike Zwartjens tekende als slotruiter voor een uiterst beheerste eerste rit, die haar alleen een strafpunt wegens het licht overschrijden van de tijd opleverde. Ook zij moest bij haar tweede optreden vier strafpunten laten bijschrijven.

Nederland werd uiteindelijk vierde met 17 strafpunten, achter Ierland (5), België (9) en Duitsland (14).

Potentie

Luc Steeghs: “De junioren zijn een groep die zich nog moet ontwikkelen, met links en rechts vrij jonge ruiters. Wesley de Boer bijvoorbeeld is pas vijftien. Maar er is wel goede potentie, ze willen en kunnen sterk zijn. Ze missen nog wat ervaring, zeker in eigen land. Meike is het meest ervaren en heeft in Twister ook een heel geroutineerd paard. Zij blijft als onze vierde starter ook wel rustig. Het is nu voor onze beide teams zaak de vorm vast te houden en nog liever iets te verbeteren. Ik zie het wel positief tegemoet.”

Steeghs prees parcoursbouwer Quintin Maertens. “Het was top en dat is ook heel belangrijk voor de jeugd. Er valt met hem ook goed te overleggen. Het was pittig, je kon nergens verslappen en moest overal scherp zijn. Daardoor moet ook het verschil ontstaan. Er zijn geen rare dingen gebeurd, hij heeft met verstand gebouwd.”

Zondag wordt DYF afgesloten met onder meer de landenwedstrijden voor children en ponyruiters.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Persbericht