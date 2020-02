Yuri Mansur is Ierse ruiters de baas in Wellington

De zes combinaties tellende barrage in de zesde week van het Winter Equestrian Festival in Wellington bestond donderdagavond uit maar liefst vier Ierse ruiters. Braziliaan Yuri Mansur voorkwam echter dat één van hen er met de winst vandoor ging door Everglade Santo Antonio (Clinton x Voltaire) met een foutloze rit in 37,03 seconden over de finish te sturen.

Mansur kreeg de KWPN-gefokte ruin vorig jaar in augustus onder het zadel. “Ik heb hem nog niet zo lang, ik kreeg hem van een Britse ruiter op stal om te verkopen. Ik realiseerde me al snel dat het een leuk paard is. Ik had me nooit kunnen indenken dat hij zo goed zou worden, maar ik was dat hij goed was. Hij ging al snel de goede kant op en in het indoorseizoen sprong hij al fantastisch.”

Kenny en Twomey op twee en drie

In de barrage kreeg Mansur de meeste concurrentie van Darragh Kenny. Met Carlos JD Z (Canturo x Baloubet du Rouet) kwam hij met 37,76 seconden het dichtst bij de winnaar in de buurt. De top drie werd compleet gemaakt door Billy Twomey en Chat Bottle E.D. (Casall x Darco).

Bron: PBIEC