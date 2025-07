Yuri Mansur over het verlies van zijn fenomenale Miss Blue-Saint Blue Farm

Zo uitgesproken, herkenbaar (met zijn gele jasje) en emotioneel Yuri Mansur is in de ring, zo weinig houdt hij ervan om te praten over zijn gevoelens. Drie weken geleden stond Mansurs wereld stil: zijn once-in-a-lifetime-paard Miss Blue-Saint Blue Farm overleed aan de gevolgen van koliek. In Aken vertelt de al jaren in Venlo gevestigde ruiter trots te zijn dat hij er alsnog is in de Soers, maar de wereld ziet er zonder Miss Blue-Saint Blue Farm niet meer hetzelfde uit. “Nu is het een kwestie van doorgaan en geduld hebben.”

“Ik wil er liever niet te diep op ingaan wat het verlies met me doet, sorry”, zegt Yuri Mansur in een gesprek over onder andere het verlies van Miss Blue met de Paardenkrant op de donderdag van CHIO Aken, waarbij hij zichtbaar een paar keer moet slikken.

Een paar dagen later krijgt Mansur ook geen woord over zijn lippen als hij de Mystic Rose-Prijs wint op CHIO Aken met Clariquada T (v. Clarimo). Geen bijzondere rubriek, maar misschien wel de meest emotionele zege van Aken 2025. De sponsor van deze 1,45 m.-rubriek is namelijk het Braziliaanse Haras Rosa Mystica, de fokker van Miss Blue-Saint Blue Farm. Dat deed Mansur zoveel dat hij zijn tranen niet kon bedwingen bij de prijsuitreiking – een zege ter ere van een heel bijzonder paard. “Deze zege is voor Miss-Blue, een paard dat we altijd in ons hart meenemen”, liet hij later op social media weten.

