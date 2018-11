Yuri Mansur snelt Albert Zoer voorbij

In de GP-kwalificatie in Kronenberg nam Yuri Mansur met Carlson op indrukwekkende wijze de leiding. De Braziliaan reed niet alleen een galopsprong minder in de laatste lijn, maar hij reed zijn paard ook voor het eerste op concours. Nederland was met twee combinaties in de top vijf niet slecht vertegenwoordigd.

De winst in de 1.45m rubriek werd felbevochten met 29 van de 95 combinaties in de barrage. Met een Braziliaanse winnaar was de zege toch niet geheel zonder Limburgse inbreng. Mansur noemt Venlo alweer twee jaar zijn thuis. “Ik heb dit paard pas twee weken onder het zadel. Met sommige paarden duurt het lang om een klik te krijgen en winnende ritten te scoren, maar een goed begin wil ik dit zeker noemen”, vertelt de nummer één.

Tips & tricks

Met de tienjarige Carlson, eerder wisselend succesvol onder Colombiaan Santiago Diaz Ortega, volbracht Mansur zijn winnaarsronde na een paar tips en tricks. “Gister heb ik zijn bit veranderd, vandaag het type beenbeschermers, het zijn de kleine dingen die het hem doen. Toen ik langs de kant stond zei Laura Kraut

nog dat tot dusver niemand de laatste lijn op vijf galopsprongen reed. Toch had ik dat aanvankelijk niet gepland, maar voordat ik Carlson terug kon nemen op zes, zag ik de afstand op vijf al. Dat was mooi meegenomen”.

Ex Aequo

Zo dook Mansur als enige onder de 36 seconden in 35.95. De Braziliaan was niet de enige die de tijd van Albert Zoer verbeterde. De ruiter uit Echten klokte als een van de eerste starters een tijd van 37.11 met zijn hengst Florian. “Nu heb ik lekker mijn eigen rondje kunnen rijden, zonder eerst veel ritten van de rest gezien te hebben. Dit paard heeft nog zat voor de boeg en met zijn acht jaar is vierde worden een mooi resultaat”, aldus Zoer. Dat het sneller kon bewezen Arthur Da Silva en Jacob Hellstrom. De Zwitser en Zweed klokten beiden een tijd van 36.19. Als een van de laatste starters finishte Joy Lammers in 37.71 met Hamlet-telg First Boy B.B., goed voor de vijfde plaats.

Bron: Persbericht Eva van den Adel