Yuri Mansur stuurt KWPN’er Babylotte met vervroegd pensioen

De Braziliaanse springruiter Yuri Mansur heeft gisteren in Lier met de KWPN'er Babylotte (v. Dollar du Murier) zijn laatste wedstrijd gereden. Mansur maakt op zijn Facebookpagina bekend dat de 14-jarige merrie met vervroegd pensioen gaat door blessureleed.

Het paard leek terug te zijn op het hoogste niveau na 2,5 jaar te kampen hebben gehad met peesblessures. Mansur: ”Ze keerde terug en vocht zoals altijd voor foutloze omlopen en ze kwalificeerde zich opnieuw voor de GP.

Gisteren in Lier verliet ze met veel pijn de ring, nadat ze goed gesprongen had. Helaas gebeurde het ergste: een blessure aan dezelfde pees.”

Veulens

”Nu ze met pensioen gaat, weet ik zeker dat ze een paar mooie en geweldige veulens op de wereld gaat zetten.”

Dromen gerealiseerd

”Ik wil haar bedanken dat ze vijf jaar bij me was en dat ze mij geholpen heeft om mijn dromen te realiseren. Dankzij haar heb ik nu al een hele goede carrière achter de rug. Bedankt Baby, voor Hickstead, Calgary en alle top 10-klasseringen in de 5*-Grand Prix-wedstrijden”, aldus Mansur.

Bron: Horses.nl/Facebook