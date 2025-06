Yuri Mansurs fenomenale merrie Miss Blue-Saint Blue Farm (12) onverwachts overleden

Een van de beste springpaarden van de wereld is overleden: Yuri Mansurs twaalfjarige merrie Miss Blue-Saint Blue Farm (Chacco-Blue x Zirocco Blue VDL). De fenomenale merrie won onlangs onder Mansur nog de prestigieuze Grote Prijs van Rome en een maand daarvoor de Grote Prijs van Fontainebleau. Weer een maand eerder werd de geweldig springende Braziliaanse merrie derde in de Rolex Grote Prijs van Den Bosch. De in Nederland gevestigde Mansur heeft niet bekend gemaakt waaraan Miss Blue is overleden, de Braziliaanse federatie meldt dat complicaties na koliek de merrie fataal zijn geworden.

“Ik schrijf om afscheid te nemen, eerbetoon te brengen en vooral om mijn dankbaarheid te betuigen aan een individu, een fenomeen, een engel genaamd Miss Blue”, aldus Yuri Mansur. “Ik zal nooit één moment vergeten, elk deel van dit verhaal. Vanaf het allereerste begin – een video bekijken tijdens de Olympische Spelen in Tokio, haar eerste sprong – en natuurlijk alle grote overwinningen die volgden.”

Nog steeds niet geloven

“Ze is nog maar net overleden en ik mis nu al haar chagrijnigheid in de stal, haar enthousiasme om te werken en haar pure briljantheid over de sprongen. Net als bij elke grote prestatie, kost het altijd tijd voordat de realiteit bezinkt. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik haar niet meer zal zien; dat ik mijn dagen nooit meer aan haar zijde zal doorbrengen.”

Bijzondere ziel

“Wat me nu kracht geeft en wat me troost geeft op dit moment, is het overweldigende gevoel van dankbaarheid – voor haar en voor God – omdat ik, al is het maar voor een korte tijd, de kans heb gegeven om het leven te delen met zo’n bijzondere ziel. Ze veranderde mijn carrière en verlichtte mijn familie en mijn team met haar talent en briljantheid. Een vlam die zo fel en zo mooi brandt kan nooit lang branden. Bedankt Miss Blue voor alles. Ooit zullen we weer samen zijn.”

OS Parijs

De door Haras Rosa Mystica gefokte Miss Blue was in eigendom van Thalita Olsen de Almeida en werd vanaf juli 2022 in de internationale sport uitgebracht door Yuri Mansur. De combinatie begon op 1,30 m-niveau en groeide snel door naar het allerhoogste niveau. Begin 2023 sprong ze merrie haar eerste vijfsterren CSI en een jaar later was ze er met Mansur bij op de Olympische Spelen van Parijs.

Bron: Horses.nl