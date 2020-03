Yuri Mansurs Grand Prix-paard Vitiki weer terug op 5*-niveau

Op het CHIO in Aken in 2018 kwam Yuri Mansurs Grand Prix-paard Vitiki ten val en raakte zwaar geblesseerd. De zoon van Valentino bleek een breuk in zijn kootbeen te hebben en werd daaraan succesvol geopereerd. Afgelopen juni maakte Vitiki succesvol zijn rentree in de springring in een kleine 2*-rubriek, maar inmiddels heeft hij ook op 5-niveau alweer goede resultaten neergezet.

In Aken sloeg zaterdags het noodlot toe. Mansur plaatste zich met Vitiki voor de barrage in de Turkish Airline-prijs, maar het paard kwam daarin ten val en brak zijn kootbeen. Na een succesvolle operatie waarin het bot met schroeven werd gestabiliseerd, volgde de lange, maar voorspoedige revalidatie.

‘Beter dan voorheen’

De ruiter koos St. Tropez uit om zijn Vitiki weer in de wedstrijdring terug te brengen. Hij sprong twee keer foutloos in een 1,20m-rubriek. Mansur was blij met de rentree en liet na de wedstrijd weten dat Vitiki zich nog beter voelde dan voorheen.

WEF

Na eind van 2019 nog een paar keer gestart te zijn in wat kleinere rubrieken koos de Braziliaanse ruiter het Winter Equestrian Festival in Wellington uit om Vitiki weer op 5*-niveau uit te brengen. In de laatste rubriek waarin het duo aan de start kwam voordat het concours werd stilgelegd vanwege de corona pandemie kwamen ze zonder springfouten aan de finish van een 1,50m-rubriek met enkel een tijdfout.

Olympische Spelen

“De Olympische Spelen zijn op dit moment niet het hoofdplan, maar zelfs de chef d’equipe begint te geloven dat er een kleine kans bestaat omdat hij zoveel verbetert en het elke keer zo goed doet”, aldus Mansur. “Hij voelt zich goed en hij geniet echt van wat hij doet, maar het belangrijkst is dat het eruit ziet alsof hij weer een normaal leven kan leiden.”

Bron: Horseandhound