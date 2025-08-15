Yves Houtackers 1 en 3 in sterk bezet 1.40m Kronenberg

Yves Houtackers bezette vanmorgen op de Peelbergen twee podiumplaatsen. In het tweefasen-parcours met een hoogte van 1.40m was Houtackers een andere Limburger, die ook over veel ervaring beschikt, te snel af. Leon Thijssen zette de klok met de negenjarige KWPN'er Lambiek (v. Durango VDL) een fractie later stil, maar Thijssen was wel een fractie sneller dan Houtackers met diens tweede paard.

Met 105 deelnemers op de startlijst moest er in de tweede fase dan ook behoorlijk gas worden gegeven. Yves Houtackers en de tienjarige Kasanova de la Pomme-zoon Porsche wierpen al hun ervaring in de strijd en finishten in 0/26,63. Leon Thijssen en Lambiek (v. Durango VDL) waren maar 0,04 seconde langzamer. Yves Houtackers pakte brons met de Cardento-dochter Shangri-La (0/27,54).

Emmen vijfde

Tegen dit springgeweld van twee ervaren Limburgers was de concurrentie niet opgewassen. De Duitser Jens Baackmann werd met Cinderella (v. Casallco) vierde (0/27,74), gevolgd door Kim Emmen en de Cornet Obolensky-zoon Lavantus-C (0/28,53).

