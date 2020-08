Yves Houtackers: ‘Als het rijden verbetert, komen de resultaten vanzelf’

Yves Houtackers won vandaag op het tweester CSI in de Peelbergen niet een, maar twee rubrieken. Naast de zes paarden die de Limburger in Kronenberg uitbrengt, heeft hij niet minder dan negen pupillen onder zijn hoede deze week. “Een druk concours wordt het zeker, maar het begint in ieder geval niet slecht.”

Op de eerste dag van het Midweek CSI bij de Peelbergen sprong Houtackers, tevens directeur sportief springen bij het CHIO Rotterdam, met twee paarden naar het eerste geld. Met My Ferrari (v. Mylord Carthago) finishte hij in het 1.35m twee seconden sneller dan de concurrentie. In het 1.30m was de Weertenaar als eerst aan de beurt en zette meteen een ongenaakbare tijd neer. Voor deze overwinning zadelde hij Gold Diamant du Plan d’Eau (v. Diamant de Semilly).

Leermeester

“De twee paarden waarmee ik vandaag gewonnen heb zijn allebei van leerlingen. Ik breng wel vaker paarden van klanten uit, puur omdat het zicht vaak anders is dan het gevoel. Het helpt mij in de training als ik weet hoe de paarden zich in de ring gedragen”, vertelt de tweevoudig winnaar.

Zelfde ambities

Houtackers zijn pupillen zijn naast zijn zoon Philippe, een uiteenlopende mix van ruiters en amazones uit Scandinavië en de Benelux. Van CSI Eindhoven Derby-winnares Joy Lammers tot de Belgische gezusters Conter. Ook op een lager niveau begeleidt hij leerlingen. “Dat is een van de dingen die ik zo mooi vind. Op ieder niveau valt er iets te verbeteren. En het maakt niet ook hoe hoog je springt, de instelling en ambities van al deze ruiters is hetzelfde. Ze willen op hun eigen niveau allemaal zo goed mogelijk presteren.”

Gezamenlijk doel

“Ik ben niet het type coach die pas voor pas uitlegt hoe dat mijn leerlingen het moeten doen, maar we werken naar een gezamenlijk doel: vooruitgang. Als het rijden verbetert, komen de resultaten vanzelf. Daar ben ik zeker van”, besluit Houtackers voordat hij gauw naar een van zijn pupillen rent die aan het parcourslopen is. Onder toeziend oog van haar trainer springt de Finse Maria Aminoff in het 1.10m vervolgens naar de tweede en vierde plaats.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht