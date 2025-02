Yves Houtackers en Porsche scoren in Oliva

Yves Houtackers is met meerdere paarden afgereisd naar Oliva en zijn beste resultaat van vandaag zette hij neer met Porsche (Kasanova de la Pomme x Cumano). Met de tienjarige BWP-ruin sprong hij in het tweefasen over 1,40 m. naar een fraaie tweede prijs.

Houtackers stuurde Porsche in 29,16 seconden over de finish en behoorde daarmee tot de twee combinaties die in deze rubriek met 76 deelnemers onder de 30 seconden doken.

Guery grijpt zege

Allersnelst was Jérôme Guery. Hij finishte met Haquinsa (v. Sandro Boy) in 29,01 seconden en won daarmee de hoofdprijs. De top drie werd complet gemaakt door Jörg Naeve en Cellesteen ZL (v. Cellestial). Zij deden er 30,07 seconden over.

Kapel in de prijzen

Naast Houtackers reed voor Nederland reed ook Sebastien Kapel zich in de prijzen. Hij werd met Vanda Carlucci (v. Exelero 2) 18e.

Uitslag

