Yves Houtackers en Shangri-LA aan zet in Bonheiden

Yves Houtackers heeft de schimmelmerrie Shangri-LA lekker aan het springen op het CSI Bonheiden. Gisteren stuurde de Nederlander de Cardento-dochter al naar een derde plaats in het 1,40m. direct op tijd en vandaag was er de winst in het twee-fasen 1,40m.

Van de ruimschoots zestig combinaties wist een derde foutloos te blijven over beide manches. Naast Houtackers noteerde alleen de Belgische Nikita van der Meerschen een tijd onder de 25 seconden. Met 24,14 seconden op de klok viel de winst in handen van de Nederlander, in het zadel van Honesty Chavannaise (v. President) klokte Van der Meerschen 24,68 seconden. Het podium werd compleet gemaakt door haar landgenote Louise Losfeld.

Uitslag

Bron: Horses.nl