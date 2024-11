Yves Houtackers opnieuw vooraan in Oliva

Yves Houtackers won gisteren de GP-kwalificatie op de Autumn MET in Oliva en mocht vandaag opnieuw vooraan rijden in de ereronde. Met de BWP-gefokte Porsche (v. Kasanova de la Pomme) zette hij in de Gold Tour over 1,40m de winnende rit neer.

Houtackers en Porsche finishten in de direct op tijd foutloos in 63,14 seconden. Daarmee waren ze een kleine twee seconden sneller dan Albert Pisarik met de KWPN-gefokte Goldenstar (v. Bacardi VDL). Op drie eindigde de KWPN-ruin Flinton CN (v. Clinton) met de Britse Remy Ellis in het zadel.

Suus Kuyten en de Canabis Z-zoon Jancoulavsco Fortuna eindigden met 0/69,07 op de vijfde plaats.

Bron: Horses.nl