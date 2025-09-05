Yves Houtackers tweede in 1,40 Kronenberg

Half augustus waren Yves Houtackers en de tienjarige Kasanova de la Pomme-zoon Porsche hun concurrentie al te sterk af in Equestrian Centre De Peelbergen en ook vandaag hoefden ze alleen de Belg Mike van Olst voor zich te dulden in het twee-fasen 1,40m. Gisteren noteerde het duo ook al een zesde plaats in het 1,35m.