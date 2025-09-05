Yves Houtackers tweede in 1,40 Kronenberg

Half augustus waren Yves Houtackers en de tienjarige Kasanova de la Pomme-zoon Porsche hun concurrentie al te sterk af in Equestrian Centre De Peelbergen en ook vandaag hoefden ze alleen de Belg Mike van Olst voor zich te dulden in het twee-fasen 1,40m. Gisteren noteerde het duo ook al een zesde plaats in het 1,35m.
Van Olst zette met de tienjarige merrie Limitless de snelste tijd neer. Met een foutloze ronde in 32,87 seconden bleef hij Houtackers net voor. De Nederlandse ruiter noteerde een sterke 33,41 seconden, maar moest zijn meerdere erkennen in Van Olst.
Bron: Horses.nl