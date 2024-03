Yves Willems blijft presteren in Opglabbeek

Yves Willems heeft gisteren opnieuw goed gepresteerd in Opglabbeek. Na een derde plaats op donderdag en een vierde plaats op vrijdag, won hij gisteren de U25-rubriek met barrage. Met de Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Highway klokte zette hij in de barrage de beste prestatie neer. Thijmen de Vos sprong zich in dezelfde rubriek met twee paarden in top vijf. Ook in de andere jeugdrubrieken waren er successen voor Nederlandse combinaties.

In de U25-rubriek over 1,35m hielden in het basisparcours dertien combinaties de teller op nul. Zij reden direct na het basisparcours de barrage. Als één van de eerste starters zette Thijmen de Vos met Feliek-H (v. Azteca VDL) een goede barrage neer: hij kwam in 31,85 seconden foutloos aan de finish. Die tijd werd vervolgens aangescherpt door Willems (31,35) en de Ier Mark Finnerty. Met Liletto (v. Harley VDL) deed De Vos als laatste starter ook nog een goede poging om zijn prestatie met Feliek-H te verbeteren. De 32,73 op de teller leverde hem de vijfde prijs op.

Beckers wint bij de children

In de children-rubriek over 1,15m, eveneens met barrage aansluitend aan het basisparcours, kwam Senna Beckers als winnares uit de bus. Met Jillz (v. Kannan) was ze de enige die foutloos bleef in de barrage. Landgenote Sanne van Hoof nam met Filandria (v. Indoctro) wat meer risico in de barrage. Daarmee was ze bijna tien seconden sneller dan Beckers, maar dat kostte haar wel een balk. De snelste tijd leverde haar de tweede prijs op.

Nederlandse ponyamazones in de prijzen

Emma Heijligers werd met Pretty Little Dandelion derde in de 1,20m met barrage voor pony’s. Vijf combinaties sprongen nul in het basisparcours en reden direct daarna de barrage. Heijligers bleef met de Playback-zoon foutloos in 36,20 seconden, waarmee ze alleen Thibault de Waele en Hannah Blandfort voor hoefde te laten gaan. In de 1,10m-rubriek voor pony’s werd Isabeau Paulussen met Di Monaco (v. Kanshebber) tweede met 0/28,89 in de barrage. Lieselot Kooremans stuurde Pixie B (v. Cap Nord D’Hyrencourt) in 0/29,94 naar de vijfde prijs.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl