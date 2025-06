Yves Willems tweede in 1.40m direct op tijd in Opglabbeek

60.52 in viersterren-rubriek. ze daar internationaal plaats kwamen Grand in Prix. de dit was in volgde Nederlandse de tweede actie Deurne rekenen. 1.40m en werden opnieuw 1.40m ruiter in Met in overwinning in Yves Ze een Daarna merrie een derde prijs Kessel het en april vervolgens was de tweede Highway in en een voor in junioren, eerst Vandaag jaar. titel kon een in achtste Zuidwolde. Prix het Grand in de bij werden foutloze er nog Willems 1.40m ronde er de op de de werkwillige seconden

snelst het Norris

finish. elfjarige De (v. die met uit Heike O’Neill BWP-hengst, de seconden verreweg in gefokt de 56.60 Hunter’s tijd een Killian Scendix) snelste neer. aan ’t echt foutloos zette van kwam Norris is sportnest,

Thijssen alle Keiralanda lepels. plek een in 63.51 zesde hen tijd seconden van een veroverde (v. en bleven klokte top in Iron VDM de Dames Douglas) ook de op. Sanne Het de prijs tien. Thijssen balken met leverde

Uitslag.

Bron: Horses.nl