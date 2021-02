Yves Winkelmolen snelt naar zege in zesjarigen-rubriek

Yves Winkelmolen heeft donderdagochtend goede zaken gedaan op de MET Tour in Oliva. De ruiter stuurde Peach van het Bruggenveld (For Pleasure x Nabab de Rêve) met een foutloze rit en 32,64 seconden op de teller naar de zege in een twee fasen-parcours voor zesjarigen.

De BWP-gefokte Peach van het Bruggenveld springt in Oliva haar eerste internationale parcoursen. In de rubriek van donderdagochtend was ze een kleine seconde sneller dan Niarado Lille Lunden (Diarado x Lambrusco ASK) gereden door Christine Thirup Christensen.

Bron: Horses.nl