Zangersheide goedgekeurde Halligo Z naar Stal Bøgegården

De driejarige hengst Halligo Z, die vorige week op de Zangersheide voorjaarskeuring werd goedgekeurd, is verkocht aan Jørgen Schmidt (eigenaar van Stal Bøgegården). De Halifax van het Kluizebos-zoon werd in Nederland gefokt door H. van Monfort, die de hengst nog steeds in eigendom had.

Aan Ridehesten vertelt Schmidt dat de verkoop niet over één nacht ijs ging, maar dat hij erg blij met de aankoop is. ”Hier heb ik echt het gevoel dat we het hele pakket hebben met zowel afstamming, type en correctheid, galop als zowel springtechniek en vermogen”, aldus Schmidt.

Deense hengstenkeuring

De familie Schmidt is van plan om de hengst aan te bieden op de DWB hengstenkeuring in Herning.

Bron: Horses.nl/ Ridehesten